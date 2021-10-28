疫後拚經濟，新北市民進黨團議員總質詢，詢問今年到底會不會有歡樂耶誕城，新北市長侯友宜表表示，今年因疫情影響有延遲，但12月初一定會開城，而且光雕、演場會、市集該有的都會有。據了解，延續去年迪士尼風潮，今年也會有國際級IP授權，但到底是哪一個，觀旅局表示11月中就會公布。

新北市議會民進黨團議員羅文崇、李倩萍、戴瑋姍、張錦豪、陳文治與無黨籍議員陳世榮聯合質詢，針對振興經濟議題，要求市府做到讓民眾加倍有感。

戴瑋姍指出，去年歡樂耶誕城11月13日就開城，今年已經十月底，卻還實無消無息，許多商家都非常期待能靠這一波帶動經濟，到底今年會不會舉辦？

侯友宜說，今年歡樂耶誕城會照常舉辦，去年來了665萬人次，今年一定會舉辦，規模也沒有縮小，希望結合振興經濟，帶動全國到新北消費。

侯友宜說，今年因為疫情衝擊，直到九月中Delta病毒守住了，才敢展開規劃，侯友宜保證該有活動與內容都會維持，但會根據疫情滾動檢討調整，防疫還是會做到好。

陳文治也認為，透過這個大型慶典，可以帶動新北觀光旅宿的熱潮，讓大家願意到新北旅遊。

據了解，今年活動會在12月開城，光雕、演場會與相關市集都會維持與去年一樣的規模，延續去年大受歡迎的迪士尼主題，市府也已談到國際知名IP加入，希望營造幸福感，讓許久沒有出國的民眾能夠感受不一樣的氛圍。