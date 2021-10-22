第13輪公費疫苗接種將開放AZ混打BNT，預計開放全年齡對象，初步規劃為11月上旬。防疫指揮官陳時中今在記者會上表示，目前看來下個月疫苗供應的量能應可提供混打，但一切仍要以到貨時間為準。

第13輪將開放混打的消息曝光後，各地陸續傳出AZ第二劑棄打潮。陳時中認為，研究顯示AZ混打mRNA疫苗的抗體值高，不過也有專家指出，不同種類的疫苗混打恐增加不良反應風險，各有利弊，指揮中心原則上會提供一定的量給民眾選擇。

發言人莊人祥說明，第12輪接種完畢後，預計還有55萬人適用AZ混打BNT；是否會一次全部開放，陳時中強調，11月都會打得到，疫苗預約平台系統也會稍作修改。

至於開放混打，是否會排擠第二劑BNT需求？陳時中說，BNT第二劑需求預計落在11月中旬，他再度呼籲民眾，「能打到的疫苗，如果不是很排斥，希望盡早來打」。

有沒有考慮開放莫德納混打BNT，陳時中不否認「有考慮」，但暫時沒有這樣的計劃，原因是國外研究較少，所以沒有積極做這樣的規劃；他透露已掌握莫德納到貨時程，屆時再向大家報告。