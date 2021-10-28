林靜儀獲聯名推薦補選中二選區 市議員陳世凱表態支持

立委陳柏惟遭罷免，台中第二選區立委補選目前藍綠都尚未推派人選，不過民進黨前不分區立委林靜儀，獲得總統府資政李茂盛等7人，聯名向民進黨主席蔡英文推薦徵召林靜儀出戰補選；在地民進黨市議員陳世凱，今天在臉書po文表態支持。

陳世凱在臉書以非洲俗諺：「一個人可以走得很快，但一群人可以走得更遠。」，強調一個人即使再有力量、再努力，也不可能單憑一己之力走到最後，路途中必須有有志一同的夥伴、朋友，相互扶持參與，表達對林靜儀的力挺。

陳世凱說，他認識林靜儀非常多年，在他眼中，林靜儀是一位邏輯清晰，對不公義的事仗義直言的女性。陳世凱也提到，林靜儀在2020年卸任民進黨不分區立委後，仍持續在台中深耕基層，疫情期間，也經常在社群媒體上，以醫師身份向民眾傳達政府防疫資訊。

陳世凱強調，林靜儀對國內外時事多有見解，無論是在政策的推動、掌握及溝通，都是相當優秀的人才，因此他強力推薦林靜儀醫師，代表民進黨，參與這次台中第二選區立委補選，並承諾在這場立委補選中，他將會扮演強力助攻手，迎戰其他陣營推派人選。