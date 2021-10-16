走過26個年頭的金門國家公園，今年將透過FB臉書線上有獎徵答抽獎活動歡慶生日，歡迎更多粉絲加入，一起來拿禮物「鳥類」零錢包。

金門國家公園管理處表示，這項有獎徵答抽獎活動以「認識」作為主軸，10月18日起至11月18日止，只要在金門國家公園粉絲專頁按讚，並公開分享有獎徵答貼文，同時祝福金門國家公園生日快樂，並留言有獎徵答答案，再標註2位好友，邀請他們一起來共襄盛舉，即可參加抽獎，獎品是限量國家公園鳥類零錢包。