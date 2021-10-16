金門國家公園27歲 線上祝福抽「零錢包」禮物 16:362021/10/16 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門國家公園舉辦線上有獎徵答抽獎活動，歡慶成立27周年。抽獎禮品是鳥類零錢包。（金管處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 走過26個年頭的金門國家公園，今年將透過FB臉書線上有獎徵答抽獎活動歡慶生日，歡迎更多粉絲加入，一起來拿禮物「鳥類」零錢包。 金門國家公園管理處表示，這項有獎徵答抽獎活動以「認識」作為主軸，10月18日起至11月18日止，只要在金門國家公園粉絲專頁按讚，並公開分享有獎徵答貼文，同時祝福金門國家公園生日快樂，並留言有獎徵答答案，再標註2位好友，邀請他們一起來共襄盛舉，即可參加抽獎，獎品是限量國家公園鳥類零錢包。 金門135歲「樹瑞」倒伏 專家健診養護盼再站起來 生醫與健康產業創新高峰會 11／19線上直播 #金門國家公園 #有獎徵答 #零錢包 #線上 #禮物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《今日財經懶人包》費半指數強彈3％ 台積電Q4更旺 08:052021/10/15 財經 年輕夫妻檔經營線上博弈 短短5個月撈上千萬元 20:132021/10/15 社會 中科院線上博覽會 野戰型外骨骼系統曝光 16:252021/10/15 政治 金門家扶中心落成啟用 賴清德專程跨海祝福 14:202021/10/15 生活 「金門老兵召集令」起跑 首發團30人搶灘登陸 15:492021/10/15 生活 新北商圈活動開跑 菁桐商圈大手筆抽iPhone 12:522021/10/16 生活 住5星飯店1.4折 飯店業者紛開跑線上旅展搶業績 20:352021/10/15 生活 香氛彩妝倒數日曆迎溫馨歲末 04:102021/10/16 時尚消費 幾點了咖啡館四周年 從1間拓至12間門市 18:382021/10/15 生活 韓7歲女童手繪《魷魚遊戲》場景 網驚呼：「看到背都涼了」 07:012021/10/15 國際 艾怡良人頭驚現柏金包內 謝盈萱助陣嚇呆歌迷 14:162021/10/15 娛樂 生活熱門新聞 陳柏惟走10公里就掰咖 徐巧芯親上PTT回16字千人推爆：真的丟臉 - 生活 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 美國入境新制11／8上路 指揮中心回應了 - 生活 東北風來了 入夜轉涼雨勢升級 北北基等7縣市豪大雨特報 - 生活 不是雞蛋！膽固醇飆高3大隱藏地雷 第一名竟是它 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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