第四屆唐獎線上頒獎典禮將於11月20日登場,唐獎教育基金會當天也會舉辦唐獎得獎人演講,聆聽大師們針對大陸未來走向、及人權、民主與社會正義等議題,提供獨到見解與剖析,多位得主們並將在演講中分享過往推動該領域工作時,如何正向面對挑戰、轉換心態和找尋解決方法的心路歷程。

11月20日上午10時將由漢學獎得主王賡武教授(Wang Gungwu)發表演講,主題為「文史相成的中國之道」,王教授將從個人成長背景脈絡、學術研究歷程及受到相關著作閱讀影響,提出個人對於大陸近百年發展歷程的觀點,並針對持續強大的大陸該走向民族主義或國際主義,剖析其個人見解。

晚間將由三位法治獎得獎人帶來演講,孟加拉環境法律人協會( Bangladesh Environmental Lawyers Association)將在19時30分帶來演講主題「公益訴訟的影響力」、法律實踐進程組織(The Legal Agenda)將在20時分享「公益訴訟如何在不民主的阿拉伯突圍:The Legal Agenda經驗的啟發」、實現正義:法律、正義暨社會中心(Dejusticia: The Center for Law Justice and Society)將在20時45分給予演講主題「策略性訴訟、民主與社會正義:Dejusticia與全球南方的觀點」。

唐獎四個獎項皆和21世紀人類所共同面臨的課題相關,唐獎教育基金會陳振川執行長表示:「『永續發展』探討人與環境的關係、『生技醫藥』探討人生理與健康的關係、『漢學』探討對人的關懷及人文核心、『法治』探討人與人共生共榮的社會關係」,因此8位得主演講內容從宏觀思維出發、分享激勵人心的故事、啟發多面向思考,期盼為後疫情時代社會提供穩健的秩序與安定的力量。歡迎踴躍於11月20日至唐獎官方Youtube及粉絲團聆聽演講。