外貿協會舉辦「2021年拉丁美洲線上商機日」，成功媒合23家買主與逾90家我國供應商完成超過100場次視訊會議，預期商機超過千萬美元，顯示拉丁美洲在疫情重創後逐漸復甦，採購需求強勁。

此次參加拉丁美洲線上商機日的買主有十家來自南美洲第一大國巴西，其他13家買主分別來自我國邦交國－巴拉圭、瓜地馬拉、尼加拉瓜，以及南美洲新星哥倫比亞、秘魯及智利，採購項目以醫療、智慧資通訊、電子零件、五金手工具、農業及食品機械為主，其中不乏當地重要企業，包括巴西資通訊集團BCM、拉丁美洲第一大空壓機品牌Schulz、醫療設備大盤商Biomedica等，皆為尋找台灣供應商而參加洽談。

貿協表示，洽談最熱絡的是電子資通訊相關的業者，而參與洽談供應商包括台達電、大同、十銓科技、泓格科技、億光電子等。另外台灣防疫成功，全球有目共睹，也增加世界各地對於我國醫療設備及防護產品的詢問度，包括擬採購遠端醫療、放射設備、生物科技、牙科診斷等相關器材。

疫情持續影響全球經濟、人流及商業活動，前往拉丁美洲更是不易，貿協為協助我國業者爭取該地區商機，推出線上「拉美銀河拓銷列車」系列活動，從6月的「拉美拓銷列車台灣週」、8月的「台北市線上經貿拓銷團」、9月的「拉丁美洲線上拓銷團」到這次的「拉丁美洲線上商機日」，馬不停蹄地提供業者發掘並拓展拉美新興市場的平台，活動配合當地時差，皆在台灣時間晚間辦理，但我國的業者仍踴躍參與。