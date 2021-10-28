搶攻「雙11」消費財！房地產「代銷天王」海悅國際（2348）率先開出今年第一槍！今（28）日宣布，與電商蝦皮購物，首推千萬新房1元起標，令人耳目一新。

海悅國際今天和蝦皮購物宣布，首推3間千萬新家入場券1元起標，得標簽約再享110萬元圓夢購屋金；海悅攜手蝦皮購物「11.11最強購物節」助攻青年成家，全台超過70間建案預約賞屋抽1年免運！

第四季房市旺季來臨，房地產代銷龍頭「海悅國際」趁勝追擊，今（28）日宣布，與「蝦皮購物11.11最強購物節」挺青年勇敢追夢輕鬆成家，於11/9、11/10、11/11日，推出位於新北市，總計3間、總銷千萬元新家1元競標的吸睛活動。

業者說，在指定活動時間(10/26-11/11)不限金額下單，即可參加，有機會贏得入主資格，海悅國際與蝦皮購物也為每位得標者準備110萬元購屋金、及家電1.1折券，讓購屋客戶輕鬆成家無負擔，力挺首購族買下人生的第一個家。

海悅表示，近年海悅力挺青年圓夢成家，今年8月更推出千萬購屋金圓夢計畫就得到熱烈迴響，並成功協助一名年輕爸爸，購買到人生中第一間屬於自己的家。

海悅用實際的行動支持首購族成家，看準蝦皮購物的高流量，將於11/9、11/10、11/11，選出新北市3間新家入場券1元起標，得標者保有與建商議價之權利，分別是位於新莊的海悅自建案「海研A3光點」2戶、及三重的「圓富登峰」1戶。

海悅表示，海悅更貼心的為得標者於簽約購屋後各準備110萬元圓夢購屋金，蝦皮購物再加碼，送出最高折抵11111元的家電1.1折券，挺客戶輕鬆成家！也希望為房地產市場導入不同於以往的消費族群，期待能透過特別的房屋銷售模式帶給消費者特別不同的購屋體驗。

海悅表示，此次也特別與蝦皮購物進行線上預約賞屋的合作。即日起下單「蝦皮1元超值賞屋券」，全台超過70間建案只需「聊聊」海悅國際商城即可預約賞屋，完成賞屋就有機會獲得1年份免運券、1111元或111元蝦皮商城購物金三大好禮，購屋再享2萬元折抵。