〈拯救稻草人〉將展現跨國異地共演的VR劇場技術。（雄影提供）

高雄電影節24日公布「XR大觀」片單，甫奪下 2021 威尼斯影展VR最佳體驗獎的VR歌舞劇〈歡迎光臨巴黎舞夜〉於雄影亞洲首映；讓韓國演員與觀眾相聚於VR世界的「線上沈浸式互動劇場」〈拯救稻草人〉，將展現跨國異地共演的VR劇場技術。雄影今年再創驚人之舉，為打破國際間疫情隔閡，推出「線上虛擬展場」以觸及全世界，再提供限量「VR頭顯租賃方案」服務全台觀眾，降低VR體驗門檻。

今年「XR大觀」片單共入選6部沈浸式體驗作品，以獨特前瞻的選片風格，挑戰觀眾沈浸式感官認知的疆界。亞洲首映的〈歡迎光臨巴黎舞夜〉日前奪下2021威尼斯影展VR最佳體驗獎，由時尚品牌香奈兒打造全劇服飾設計，觀眾將穿上奢華訂製禮服，進入有如《大亨小傳》、《紅磨坊》般絢麗的歌舞劇中；採限量預約制的VR作品〈拯救稻草人〉，是來自韓國的線上沈浸式互動劇場，結合動態捕捉、異地共演技術，讓演員與世界各地的觀眾跨國即時連線，展開奇幻冒險；沈浸式聲音劇場系列作〈Darkfield Radio - 永生〉和〈Darkfield Radio - 靈界訪客〉，以精準的360度環繞式聲音設計與劇場手法，將體驗者熟悉的周遭環境化為作品的一環，觀眾只需透過雙耳聆聽，就能跳脫現實、進入詭譎的奇幻世界；互動VR〈啊～水母之歌唱起來〉童趣可愛，觀眾將潛入如夢似幻的海底世界，加入一場跨物種的即時互動實驗音樂會。

高雄電影節長期與法國新影像藝術節（Newimage Festival）、法國在台協會進行 XR 產業合作，提供兩國藝術家駐村與雙邊作品交流等資源。〈玉山守護者〉為韓裔導演權河允的階段性成果（Prototype）作品，導演於旅法期間獲選來高雄駐村，結合傳統皮影戲手法，與台灣藝術家詹博鈞共同創作，透過 VR 動畫述說日治時期一段真摯的友情；〈伊莉莎：實習雲端情人〉亦為階段性成果，觀眾只需戴上耳機、開啟麥克風，就能親身體驗如電影《雲端情人》般的人工智慧互動對話，幫助AI瞭解複雜的人類愛情。

為推廣「XR無限幻境」沈浸式影像單元，雄影今年首度推出「線上虛擬展場」與「VR 頭顯租賃方案」服務。「線上虛擬展場」為一座360度全景的互動虛擬空間，觀眾將可透過電腦或VR裝置登入虛擬展場，和來自世界各地的登入者一同觀展、聊天社交、尋找空間中的免費互動彩蛋。考量VR裝置在台灣普及率不高，「VR頭顯租賃方案」為全台觀眾提供租借服務，透過影展活動降低費用與操作門檻，讓虛擬實境與觀眾更近距離。2021高雄電影節將於10月15日到31日舉行，2日中午12點線上、實體同步開賣，同時為服務全台影迷，雄影今年除部分作品實體放映，也將和國際線上平台打造「線上虛擬展場」，合作打造線上影展以及沈浸式展演「XR無限幻境」主題單元，在家就可一鍵看高雄電影節片單。