殲-20換裝自製心 珠海航展首亮相大秀實戰技能

第13屆中國航展9月28日正式在廣東珠海登場，據殲-20飛行展示指揮員李吉寬說，這是「威龍」換裝自製發動機後，首次對外公開展示。他強調，殲-20這次以新裝備，新編隊和新姿態參展。

據央視軍事28日報導，在當天的飛行表演中，殲-20以多個動作，充分展現了優越的低空高速，小半徑轉彎和大迎角飛行能力。

上午10:30-10:45，殲-20雙機編隊在15分鐘內，展現了一系列從未展示過的機動表演。《航空知識》月刊強調，這展現了戰機和飛行員的戰鬥素養，並指出，這一系列動作具有極強的實戰意義。

肉眼可見，雖然殲-20的體型比殲-10大，但在低空盤旋時，盤旋半徑卻比殲-10小的多。此外，殲-20的陸製渦扇發動機也是一大亮點。有關殲-20發動機的話題，近年來一直都沒有間斷，因爲這一直都是中方空軍的一大短板。

不過，據《南華早報》（South China Morning Post）先前報導，渦扇-15發動機是專為殲-20而設計，以增進它的機動性和戰力。由於事涉敏感而要求匿名的消息人士說，「渦扇-15的研發快要完成…或許一、兩年內就能完成」。

而殲-20首飛試飛員李剛則強調，新發動機可將這款5代戰機的戰力發揮到極致。由於渦扇-15發動機2019年並未通過最後評估，因此已在單發動機戰機上測試過的渦扇-10C，就成了殲-20雙發戰機上的臨時替代品。