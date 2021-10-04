開發金控宣布位於台北市敦化北路135號的全新總部落成啟用！在成立20年的重要時刻，開發金控喬遷至羽翼造型的新大樓，象徵即將展翅高飛，以開發金控的創業精神與創新能力，實現成為亞洲領先的金融企業的願景。

開發金控告別立足37年的南京東路重要地標：開發大樓，從工業銀行轉型以單純的直接投資業務到證券、銀行、壽險兼備的全方位金控，提供客戶永續的金融解決方案。喬遷至新大樓之後，包括金控及子公司開發資本、凱基銀行及中國人壽的同仁將一同辦公、協同合作，將以更高的效率服務客戶。為了不影響客戶及同仁辦公，本次搬遷僅地址變動；除了銀行同仁服務電話變動，其餘均維持不變。

搬遷期間，正逢新冠肺炎疫情最劇烈的時刻；恰好在疫情趨緩之際，新總部落成並完成搬遷作業。開發金控新總部大樓以環境友善及永續發展的理念打造，在節能、空調及綠化等方面皆融入許多巧思，不但提供舒適優雅的工作環境，也是開發金控承諾2045年全資產組合淨零碳排的一項具體實踐。