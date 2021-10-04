籃網4日在首場熱身賽以123比97痛宰地主湖人，全場得分最高的球員，竟是替補打了22分鐘，就轟21分，外加4籃板、2助攻、1火鍋的20歲籃網菜鳥卡麥隆湯瑪斯，籃網總教練納許也只能感嘆，「我們得分好手太多了！」似乎清楚湯瑪斯根本擠不進正規賽輪替名單。

出身路易斯安納州大的卡麥隆湯瑪斯，是籃網今年選秀第27順位選來的潛力射手，他在今年夏季聯賽場均轟下27分，不僅是夏季聯賽得分王，也獲選MVP，可惜來到眾星雲集的籃網，排在他前面上場的包含厄文、哈登、米爾斯、傑文卡特等好手。

「我只能拭目以待，我們陣中有很多老將，也有很多得分好手，卡麥隆湯瑪斯相要擠進輪替之中，這對一名年輕球員來說，是個相當艱難的要求，」納許說，「他要學的東西還很多，也有很多地方需要成長，我對他今天表現並不驚訝，他有這種天賦。」

就算生涯首場NBA熱身賽就打出如此優異的表現，但在新球季開打之後，如果籃網主力保持健康，卡麥隆湯瑪斯恐怕連替補上場機會都沒有，甚至排在籃網隊上第11人以後，除非籃網開始出現傷兵潮，或許這名20歲小將才有上場表演的些許機會。