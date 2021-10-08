Nets listed Kyrie Irving as out/ineligible for Friday’s preseason game vs. Bucks. It marks the first home game Irving will miss due to NYC’s vaccination requirement. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 7 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞8日爆料，還在堅持不打新冠疫苗的籃網明星後衛厄文，已被籃網官方列為9日主場出戰公鹿缺席且不符合出場條件名單，代表厄文9日無法上場比賽，也將開始逐場扣薪，直到他低頭願意接種疫苗那天為止。

籃網似乎也提前做好厄文新球季主場都不能上場的結局，因為他們把主場宣傳海報上面的「三巨頭」當中的厄文移除，改用布魯斯布朗取代，先前報導只要厄文每缺席1場籃網主場比賽，將被扣薪38萬美元，如果整季不打主場，則最多被扣1753萬美元。

儘管厄文拒打疫苗鬧到沸沸揚揚，籃網總管馬克斯強調球隊不會因此分心，「這個事件無疑比起我們休息室內新聞還受歡迎，我現在能告訴你的是，厄文告訴我們，這是他的私事，他需要跟正確的人談談，且在他的交友圈當中弄清楚該怎麼做。」

哈登也公開喊話，希望厄文趕緊歸隊成為新球季一份子，「厄文是我們讓對手畏懼的重要部分，但我還沒跟他談過這個問題，我希望這種情況可以解決，我也很支持厄文。我不會對他缺席感到失望，他相信他所相信的，他的家人支持他，我們也支持他。」