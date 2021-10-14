法國攝影師帶領拍攝團隊到南太平洋的法卡拉瓦環礁，花了5年進行拍攝，在水中耗時3000小時，拍下石斑魚釋放大量卵與精子的瞬間，畫面宛如爆炸，壯觀一幕讓不少人驚呼，而這一張照片也奪下2021年野生動物攝影師大賽首獎。

根據《BBC》報導，法國攝影師巴列斯塔（Laurent Ballesta）與團隊到南太平洋島嶼「法卡拉瓦環礁」（Fakarava Atoll）進行拍攝，在水中耗時3000小時，拍下雌性清水石斑魚（camouflage groupers）排卵之際，雄性石斑魚跟著釋放精子的畫面，宛如爆炸瞬間，非常壯觀。

由於每年7月是清水石斑魚的產卵季，吸引2萬尾魚到礁島附近生產，礁鯊也會隨之而來，試圖大吃一頓，再加上人類過度捕撈石斑魚，導致該物種面臨生存威脅，不過法卡拉瓦環礁被聯合國教科文組織列為生物自然保護區，因此生態環境保護良好，巴列斯塔才得以拍到珍稀畫面。

巴列斯塔提到，他與團隊花了5年的時間，才拍到這個美麗瞬間，「我們耗時3000個小時潛水，捕捉到這個特殊畫面，我很喜歡這張照片，因為魚產出雲狀的卵，看起來像問號」，而卵長大成魚的機會僅百萬分之一，問號宛如象徵自然界的未來，而他也將這張照片取命為「創造」（Creation）。

巴列斯塔的照片在5萬件參賽作品中脫穎而出，最終贏得2021年野生動物攝影師大賽（Wildlife Photographer of the Year）首獎，評審團主席基曼柯克斯（Roz Kidman-Cox）對此表示，「這張照片令人驚訝，而且充滿活力、耐人尋味，捕捉到神奇的時刻，像是創造生命時的爆炸瞬間，不僅如此，攝影師完全不知道魚何時產卵，該在哪個時間點按下快門」。