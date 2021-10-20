Google今天舉辦全球線上發表會，推出Pixel 6與Pixel 6 Pro手機，搭載首款由Google研發、專為Pixel設計的晶片系統Google Tensor，結合Google人工智慧和機器學習技術，帶來升級的影像處理及拍攝功能，並提供更個人化的使用體驗。

第2代Nest Hub智慧螢幕也將於台灣上市，擁有7吋可觸控的螢幕設計，可以控制智慧家電、使用影音娛樂應用及Google助理服務。

即日起台灣消費者可在Google商店、台灣大哥大門市及線上通路預購Pixel 6、Pixel 6 Pro及第2代Nest Hub。Pixel 6和Pixel 6 Pro將於10月28日起開賣，售價分別為新台幣1萬8990元起、2萬6990元起。Nest Hub將於11月18日起販售，售價3180元。

Google也和台灣大哥大合作，首度在台推出Google智慧家庭通話服務，使用者只要把070網路電話門號與Google Nest智慧音箱綁定，可將音箱升級為電話。

Google表示，Tensor是Google第一個專為Pixel打造的處理器，可提供更快速精確的語音辨識及影像處理。相機功能全新的「動態肖像模式」可以輕鬆拍攝長曝光攝影的效果，例如自然景觀、城市夜景或是移動的物體。Pixel透過拍攝多張照片並將它們組合起來，運用機器學習和計算攝影來辨識相片中的主題，找出移動的內容，並為背景添加模糊的效果。

相機新增的「魔術橡皮擦」功能，可以在Google相簿中點選干擾物移除的建議或直接編輯相片，快速移除不想在相片中出現的搶鏡路人或背景雜物，即便是好幾年前拍的照片，也能透過Google相簿來查看編輯。

在後置鏡頭部分，Pixel 6和Pixel 6 Pro具有比先前Pixel更大的感應器，讓相機可捕捉到更多光線。2款手機同樣配置超廣角鏡頭，加上感應器升級，即使在拍攝更寬廣的人物或景色畫面時，依然能保有重要細節。此外，Pixel 6 Pro採用後置三鏡頭設計，包含支援4倍光學變焦的專業級望遠鏡頭。

在安全性上，搭配全新的Titan M2安全防護晶片，讓Pixel 6及Pixel 6 Pro成為硬體安全防護層級數最多的手機，Google更提供5年的安全性更新服務。

Pixel 6系列全新的「安全中心」功能，讓使用者可以掌控隱私數據，快速設置相關的安全設定，Google也持續強化在網路詐騙、駭客及反釣魚的保護機制，隨時檢測訊息、電子郵件和網站連結的安全性。（編輯：楊凱翔）1101020