全聯10月29日至12月2日舉辦「土雞節」，期間推出雲林在地土雞優惠，且發表獨家的熟成桂丁雞胸肉、S級放山桂丁土雞新品，凡購買指定商品單筆每滿199元現折10元，預計檔期業績可達1億元。

全聯「台灣桂丁土雞切塊」，每盒約700g、195元，10月29日至11月4日特價169元。（全聯提供）

全聯自2019年起提倡「一地一好物」，並舉辦土雞節推廣雲林土雞，至今獨家引進的明星商品「桂丁土雞」，與「火山烏骨雞」都打開知名度。今年食材包裝再升級，使用真空貼體包裝，更能鎖住水份、鮮度。「熟成桂丁雞胸肉」選用桂丁土雞胸肉，採溼式熟成處理，肉質更鮮嫩柔軟；放養於濁水溪上游，高海拔山區的「S級放山桂丁土雞」，用專利活菌配方飼料培育100天以上，皮薄、肉質結實有彈性。

全聯「熟成桂丁雞胸肉」，每盒約230g、118元，10月29日至11月11日特價99元。（全聯提供）

除門市促銷，「PXGo!全聯線上購」也有桂丁放山雞專區預購，4款新品包括去骨腿肉、骨腿切塊、胸肉+里肌、三節翅，售價199元至439元。10月30日16時邀金牌主廚溫國智至南港旗艦店，用土雞示範減醣料理，現場參與活動有機會獲得限定贈品、消費滿額再送減醣瘦身料理新書。