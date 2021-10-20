雙眼罹患視網膜母細胞瘤的3歲范姓男童在高醫的協助下，前往日本接受治療，引起各界關注。近期又有一名4歲的張小弟，罹患同樣疾病，且右眼已遭摘除，僅存的左眼癌細胞也已擴散至前房，高醫再次尋求美、日眼癌專家協助，希望可以拯救張小弟的靈魂之窗。

張小弟的病況比起范姓男童案例更為複雜，因此，高醫除了引進最先進的治療方式外，小兒科醫師廖優美更主動聯繫日本及美國眼癌權威醫師，花一個多月的時間電郵討論，為了尋求最好的治療方式，廖優美決定親自陪同張小弟赴美就醫。

張小弟出身於彰化的低收入家庭，他也是家中唯一的孩子，父親是國術館推拿師，媽媽是家庭主婦， 張小弟的父母為了替兒子治病，耗盡所有家當，還一度搬到北部醫院旁租房子。張父指出，孩子剛出生時外觀正常，但7個月大時發現兒子看景物很吃力，常瞇著雙眼，曾帶去看眼科診所看病，但沒有檢查出原因，直到一歲多發高燒住院才發現眼癌。

張小弟的主治醫師廖優美表示，張小弟屬於遺傳型眼癌，曾在北部醫學中心治療3年，歷經全身性化療、眼動脈治療、玻璃體化療等各種療法，但右眼仍不幸於8月摘除，左眼癌細胞也已蔓延至前房，高醫先後施以3次眼動脈化療，加上先前在他院做的治療總共6次，目前病情初步獲得控制。

為了搶救張小弟的左眼，廖優美再次寫信給先前治療范童的日本鈴木醫師尋求幫助，但鈴木醫師評估，日本只有輕量型「小線源」放療，而張小弟需要穿透力更強的重量型「小線源」放療，所以建議到美國接受治療。

廖優美透過曾在美國費城威爾斯眼科醫院進修的高醫眼科醫師賴昱宏推薦，與世界眼癌第一把交椅卡羅爾．希爾茲醫師取得聯繫，但考慮台灣未曾有眼癌兒童赴美治療、家長外語能力困難以及醫療費用龐大等因素，廖優美預定在11月初陪同張小弟前往費城威爾斯眼科醫院門診。

高醫院長鍾飲文表示，張姓男童罹患罕見的視網膜母細胞瘤，台灣每年僅約10個病例，去年高醫協助范姓男童赴日就醫的成功經驗，讓他們決定再次協助張小弟遠赴美國就醫，以實際行動承擔社會責任，希望眼癌兒童能得到最完善的醫療照護。