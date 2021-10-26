美而快(5321)自結第3季稅後盈餘為4114萬元，單季每股盈餘為1.18元，累計前3季每股盈餘為2.3元；由於10月後秋冬服飾正式登場，且第4季為電商行業旺季，受到電子供應鏈缺料影響致使客戶下單遞延的PCB業務亦可恢復正常供貨，美而快預期，第4季營運將重回成長軌道。

美而快因近期股價波動較大，應主管機關要求公告獲利自結數，美而快自結9月合併營收為2.16億元，年增20.84%，稅前盈餘為2474萬元，稅後盈餘為969萬元，累計第3季合併營收為7億元，稅後盈餘為4114萬元，單季每股盈餘為1.18元，累計前3季合併營收為20.25億元，稅後盈餘為8025萬元，每股盈餘為2.3元。

美而快自2018年投入電商業務，轉型為以「品牌孵化＋流量變現」電商新營運模式，目前擁有近30個網紅品牌的美而快集團營運隨著電商業務成長表現亮眼，考量公司未來長期營運發展所需，美而快董事會決議在不造成公司未來經營權發生重大變動前提下，擬辦理不超過3000萬元額度私募現金增資發行普通股案，該案將於12月3日臨時股東會討論，若獲臨時股東會決議通過，將於決議日起一年內分二次辦理。

美而快表示，公司希望藉由策略性投資人之引進，協助加強公司國內外市場電商經驗與佈局，共同開發及拓展業務版圖，提升經營績效，並可達到強化公司財務結構及市場競爭力等效益，幫助公司強化競爭優勢、創造股東權益。