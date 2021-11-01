中華電(2412)今日舉辦法人說明會，第三季每股獲利1.21元，在iPhone13帶動下，5G的ARPU也持續正向發展，中華電也預計，年底將完成1.2萬座5G基地台。

中華電第3季合併營收為508.9億元，年減少2.5%，第3季營業淨利為114.4億元，年增加6.7%，營業淨利率為22.5%，單季歸屬母公司業主之淨利為94.0億元，年增加12.8%，單季每股盈餘1.21元。

中華電表示，第三季行動服務方面，月租型客戶數及行動服務營收持續成長並帶動ARPU推升，iPhone 13於第三季末亦推升5G用戶數及高資費申辦數。在基礎建設上，中華電目前5G基地台於第三季已累積建置超過10000座，預期年底可達12000座。

此外，中華電也說，有鑑於隨處工作趨勢將持續帶動固網寬頻需求，300 Mbps以上寬頻用戶數增加48%。MOD業務因成功的定價策略及東京奧運賽事轉播，第三季亦表現亮眼。資通訊專案業務利潤成長，未來將持續發揮資通訊技術優勢，爭取更多新興數位商機。

中華電第3季來自營業活動的淨現金流量為212.9億元，較2020年同期增加4.2%，主要因稅前淨利的增加。2021年9月底現金與約當現金為235.9億元，較2020年9月底增加33.2%，主要因發行公司債。

中華電第3季EBITDA為210.6億元，較2020年同期增加4.8%，EBITDA margin為41.40%，2020年同期為38.51%。

中華電持續推動客戶升速至光世代寬頻策略，截至9月底，中華電信光世代寬頻客戶數為368萬，佔寬頻客戶數之84.4%。此外，100Mbps速率以上客戶數達194萬，年成長約13%，300Mbps速率以上客戶數亦持續成長，年成長率約48.0%。HiNet寬頻客戶數為362萬，較去年同期成長0.5%。

中華電截至2021年9月底，行動電話客戶數為1174萬，較去年同期增加4.1%。