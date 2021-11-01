世芯-KY(3661)法說公布第三季財報亮眼，對於第四季、2022年依舊釋出將有強勁成長動能，美系、亞系外資分別對世芯-KY出具最新外資報告，均對其正向樂觀，其中亞系外資更一口氣將其目標價調升到1300元。世芯-KY今早盤過後即攻上漲停鎖死，站穩1130元。

世芯-KY第三季營收為25.58億元，季減少6.17%、年增加27.96%，單季稅後純益為3.6億元，季減少7.46%、年增加55.17%，單季每股獲利為5.12元，單季毛利率落在32.21%，季減少1.79個百分點、年增加0.71個百分點。

美系外資表示，世芯-KY第三季營收表現符合預期，毛利率則較市場預估較低，主要是因為高毛利率產品貢獻較少所致，然而，單季每股獲利5.12元、高於估計，主要得益於於較低的運營支出。展望第四季，世芯-KY預計受益於7奈米項目以及量產，整體營運將持續強勁。

美系外資表示，世芯-KY目前AI(人工智慧)相關營收占比約20~25%，假設不是因為ABF載板短缺，則在2022年的貢獻可能會更大，世芯-KY目前量產需求的履行率僅為50%，故儘管不納入天津飛騰因素，世芯-KY營運仍將持續增長，惟其實一些飛騰項目，如7奈米CPU應該可以恢復生產，故將世芯-KY目標價由1090元調升到1190元、評等維持加碼。

亞系外資表示，世芯-KY第三季財報亮眼，對於第四季仍舊釋出樂觀訊息，包括NRE(委託設計)、量產等都相當強勁，不僅如此，2022年看好7奈米的AI項目將會有更明顯貢獻，故將世芯-KY目標價一口氣調升到1300元、優於大盤評等，並將2021年、2022年以及2023年每股收益提高 26%、44%、66%。