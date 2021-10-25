東生華(8432)高血脂新複方新藥RETA19與默沙東藥廠(Merck Sharp & Dohme；MSD)的專利訴訟案由東生華取得勝訴，RETA19也已經在10月收到衛福部審查完成通知，11月取藥證後，將進入健保核價階段。東生華利多紛陳，今日股價開高走高，一度飆至48.5元，漲幅在逼近7%。

東生華近期在研發上有諸多進展，包括取得台灣第一張生物新藥藥證、完成首個亞洲族群銜接性試驗用於治療心絞痛的新成分新藥並成功上市，以及進行中的生物相似藥研發專案，預計自2019年起5年內至少3個新藥上市。複方新藥RETA19即為第二個新藥，進度表現亮眼。

東生華新複方新藥RETA19的其中一活性成分與MSD產品成分重疊，即便東生華於提出RETA19上市申請時，已依相關規定對MSD專利提出不侵權聲明(P4聲明)，MSD卻仍對東生華提起專利侵權訴訟，試圖阻擋RETA19取得藥證許可。

東生華收到台灣智慧財產及商業法院通知，針對默沙東藥廠起訴東生華新複方新藥RETA19涉及專利侵權案做出判決，駁回MSD全部的訴訟請求，並要求MSD承擔所有訴訟費用，由東生華取得全部勝訴。本次東生華挑戰P4勝訴，證實新複方新藥RETA19並無侵權以外，同時已收到衛生福利部審查完成通知，無疑對台灣製藥業新藥研究發展能提升莫大的信心。