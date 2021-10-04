面對新球季首場熱身賽，湖人與籃網很有「默契」都讓雙方大部分主力輪休，也給外界是否兩隊教練提前講好的「錯覺」，湖人總教練佛格4日特地公開澄清，「我沒有針對輪休計畫跟籃網總教練納許討論過，不管對方是否輪休，上場都有5個對手等著你。」

接下來湖人在熱身賽陣容安排，佛格強調將會一場一場來，「我們不想過度謹慎，只想讓核心球員為了新球季做足準備，就是這樣而已，我們想讓主力球員有時間找回節奏，讓他們身體可以活躍起來，所以熱身賽出賽決定將是一場一場來計畫。」

佛格也特別提到去年曾幫湖人摘冠，上季卻到其他球隊效力，如今重返湖人的霍華與隆多，「他們兩人就跟沒有離開過一樣，他們很快就搞清楚我們要做的事情，在理解上毫無障礙，跟詹姆斯、安東尼戴維斯之間默契也在，完全不會慢一拍。」

湖人下一場熱身賽將於7日飛往鳳凰城跟上季西區冠軍太陽交手，這也是上季季後賽首輪對戰戲碼，當時湖人以2比4慘遭太陽提前淘汰，如今再次碰頭勢必引發話題，但不知道佛格屆時是否考慮讓詹姆斯、韋斯布魯克兩大主力上場，且試一下這個組合的場上威力。