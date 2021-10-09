中信兄弟詹子賢本季受到右手肘骨刺困擾打打停停，不過球隊並未有讓他去二軍休養直到季後賽再歸隊的打算，總教練林威助認為，打擊手感仍需要比賽維持，「這樣有可能就保留到明年了。」

詹子賢因手傷本季出賽並不穩定，2日先發後近幾場都是代打或是掛免戰牌，林威助表示，詹子賢的狀況時好時壞，剛好近期李聖裕、陳文杰表現不錯，盡量找機會讓他休息，「看他能不能恢復到比較正常狀態，不要打1、2次後又覺得不舒服。」

目前針對詹子賢的使用說明書會視情況讓他代打、守備，「有時也是會讓他先發，就是盡量找時間，照正常狀況使用他。」球隊也沒有讓他下二軍休養的計畫，「打擊還是有手感要維持，保留到季後賽再回來那可能就保留到明年了，因為就沒手感了。如果他都沒有出賽，就算是沒有傷痛的情況下，到季後賽再回來也很難保證他打得好。」

「助總」提到，身為職業球員，每個人身上多少都有傷勢，但如何與傷勢共存成為重要課題，他也以自己為例，「我兩邊膝蓋也都有受過傷，但明天的日子還是要過，總不能說放棄。你是球員時就必須要與傷勢和平共存，像膝蓋這個就需要靠肌力去維持，不然骨頭與軟骨碰撞會越不舒服，你越不想做結果就越糟，不能懶惰。」

而在外野戰力吃緊時，兄弟緊急拉上之前狀況不好的陳文杰，歸隊一軍首戰單場4安，近期是連3場有安打的狀態，不過林威助認為他的狀態還沒有調整到最好，但現在因為人手關係把他拉上來，還是有繼續提醒他之前發現的小問題，「但還是要靠球員自己想不想改變。」