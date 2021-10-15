統一獅隊15日以3比0完封富邦悍將，先發投手布雷克7局好投無失分，奪下本季第15勝，加上中信兄弟德保拉因打疫苗跳過1次先發，讓他本周可以「獨享」勝投王寶座，但布雷克強調，自己不會強求個人獎，「球隊勝利還是主要目標。」

布雷克此役用101球投7局，投出5次三振、2保送，僅被敲出5支安打、無失分，比較大的危機出現在第4、5兩個半局，但他靠著守備幫忙化解失分危機，賽後他表示，那兩局自己控球有點「走鐘」，導致出現較多的保送，「當下我只要求把球的品質投出來。」

本季對戰富邦，布雷克拿下4勝1敗，他坦言不知道原因，可能是因為許久沒有對戰，對手對他較不熟悉；總教練林岳平則認為，布雷克2次碰上失分危機，都是靠著守備幫忙化解，「比較關鍵的還是姚雨翔的那次美技，把球擋在界內，抓下第三個出局數。」

本周兄弟2名洋投德保拉與羅傑斯都前往施打疫苗，跳過1次先發，也讓布雷克本周不會被追上，能夠「獨享」勝投王，但他表示，自己不會太在意個人獎項，自己能做的就是每周的先發幫助球隊拿下勝利，「幫球隊拿下下半季冠軍，然後去打台灣大賽，至於個人獎有是最好，但也不會強求，還是以球隊勝利為主要目標。」

布雷克透露，自己之前已經有上網登記疫苗意願，但目前還未收到接種通知，他指著自己的左手臂笑著說：「我確定會打左手。」