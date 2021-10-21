昨天NBA新球季正式開幕，湖人與勇士對決，這也是明星控球「忍者龜」韋斯布魯克(Russell Westbrook)來到湖人首場例行賽，但他仍沒有調整過來，整場打了35分鐘僅拿下8分5籃板4助攻4失誤4犯規，正負值是全場最低的-23，最後湖人也以114：121敗下陣來，對雙方來說都是不好的開始。

韋斯布魯克自從轉來湖人後就不斷被質疑，認為他的球風與陣中老大詹姆斯(LeBron James)並不相容，兩人都很全面，但也都需要大量球權，加上韋斯布魯克的外圍投籃能力並不算太好，無法像厄文(Kyrie Irving)一樣與詹姆斯完美合作。

而在季前熱身賽中韋斯布魯克表現也不佳，得分不高就算還出現大量失誤，加上昨天的第一場例行賽，他看來還在尋找適應湖人的方式。湖人這場比賽前半段都處於領先，但首節打完韋斯布魯克所有數據都是0，感覺有點不知道要幹嘛，第二節剩4分37秒才終於開張。

半場結束拿下2分1籃板1助攻，可說是毫無貢獻，到下半場情況也沒有好轉，防守頻頻賠上犯規，更在一次吹判時被罰了技術犯規，顯然他這場比賽的節奏非常亂，也未調適好心情，急於為球隊貢獻卻又得到反效果，相當無奈。

這場比賽要不是詹姆斯和安東尼戴維斯(Anthony Davis)合力拿下67分22籃板，恐怕會輸得更慘，整場比賽韋斯布魯克13投僅4中，投籃命中率30.8%，外線4投0中，沒有要到任何罰球機會，甚至還被吹了進攻犯規，正負值-23是全場最低，連貝茲莫爾(Kent Bazemore)都有+10的表現。

貝茲莫爾此戰擔任先發上場30多分鐘，拿下8分2籃板，總計9投3中、外線8投2中，而同樣是新援「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)替補出賽26分鐘拿下9分4籃板2助攻，正負值-5，只能說全場僅有韋斯布魯克找不太到節奏，大量的出賽時間卻換來低迷的表現，連他自己賽後都坦言非常失望。