NBA為紀念75周年近期推出歷史75大球星活動，昨天先公布第一批25人名單，而在台灣時間10月21日凌晨，官方緊接著公布第二批25人，其中最大亮點是保羅(Chris Paul)，因為他是這批球星中唯一現役球員，而歷史巨星麥可喬丹(Michael Jordan)、魔術強森(Magic Johnson)、大鳥柏德(Larry Bird)都強勢入列。

Selected to the NBA's 75th Anniversary Team... Allen Iverson! #NBA75 pic.twitter.com/bPx0t1EE4R — NBA (@NBA) October 20 2021

所有25人名單如下，除了上述提到的保羅、喬丹、魔術強森、柏德之外還有皮朋(Scottie Pippen)、威斯特(Jerry West)、張伯倫(Wilt Chamberlain)、渥錫(James Worthy)、崔斯勒(Clyde Drexler)、艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)、卡爾馬龍(Karl Malone)、尤英(Patrick Ewing)。

Selected to the NBA's 75th Anniversary Team... Scottie Pippen! #NBA75 pic.twitter.com/W36v9WB1AH — NBA (@NBA) October 20 2021

鄧肯(Tim Duncan)、賈奈特(Kevin Garnett)、艾佛森(Allen Iverson)、瓊斯(Sam Jones)、派瑞許(Robert Parish)、沙曼(Bill Sharman)、比爾華頓(Bill Walton)、哈維切克(John Havlicek)、貝瑞(Rick Barry)、阿里金(Paul Arizin)、瑟蒙德(Nate Thurmond)、昂塞爾德(Wes Unselde)、弗雷瑟(Walt Frazier)。

Selected to the NBA's 75th Anniversary Team... Patrick Ewing! #NBA75 pic.twitter.com/eaG7CQ0Wnu — NBA (@NBA) October 20 2021

保羅的入選或許會讓老一輩球迷感到意外，但他確實是當代最全面控球後衛之一，今年36歲的他已是聯盟老將，他在2005年首輪第4順位被黃蜂選上，11次進入全明星賽、10次獲選年度最佳陣容、9次獲選年度最佳防守陣容，拿過4次聯盟助攻王、6次抄截王，雖然上季才打進總冠軍賽，但這些成就足以讓他入選。

Selected to the NBA's 75th Anniversary Team... Wes Unseld! #NBA75 pic.twitter.com/Ilj7XISF3G — NBA (@NBA) October 20 2021

阿里金、昂塞爾德可能是大家較陌生球員，阿里金是50年代球星，效力當年還在費城的勇士，外號「跳投鼻祖」，生涯10次入選全明星賽，4次入選年度最佳陣容，拿過2次聯盟得分王，還率隊在1956年拿下總冠軍。昂塞爾德是201公分矮個子內線球員，5次入選全明星賽，1968-69賽季獲聯盟MVP、1978年率子彈隊奪下總冠軍，並獲得FMVP。