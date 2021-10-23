Chris Paul knocks down the free throw to reach 20000 career points!



He becomes the only player in @NBAHistory with 20000 points and 10000 assists. pic.twitter.com/E2ryTafiz9 — NBA (@NBA) October 23 2021

上季季後賽首輪對戰戲碼提前在23日重演，太陽明星後衛保羅成功拿下生涯第20000分，讓他成為NBA史上首位生涯至少20000分、10000助攻球員，他今天最後貢獻23分、14助攻，協助太陽以115比105力挫地主湖人，也送湖人開季2連敗。

保羅打到上半場還剩7分43秒，就靠罰球拿到生涯第20000分，成為NBA史上首位生涯至少20000分、10000助攻的球星，打完上半場，保羅更拿11分、10助攻，帶領太陽57比44領先第2節暫停期間爆發自家人互嗆衝突的湖人。

中場休息過後，湖人似乎還是沒辦法從上半場自家衝突當中恢復，完全守不住戴文布克、保羅、布瑞吉斯等太陽球員火力，雙方差距越拉越大，太陽甚至第3節就取得87比55大幅領先，儘管隨後湖人展開反撲，最後仍以10分之差吞敗。

除了保羅創造生涯紀錄，戴文布克也在女友詹娜坐鎮場邊觀戰下，拿下22分、4助攻與5籃板，布瑞吉斯21分；湖人以詹姆斯25分最高，安東尼戴維斯22分、14籃板，不過韋斯布魯克拿15分、11籃板及9助攻的準大三元，表現終於比較像過往模樣。