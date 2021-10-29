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柯瑞29日前3節就轟36分，沒想到接下來包含第4節與延長賽，他竟然毫無得分進帳，勇士無奈以101比104慘遭灰熊逆轉擊敗，除了中止開季4連勝，也吞本季首敗，目前整個聯盟只剩今天拿下開季4連勝的爵士，還能保持不敗之身。

勇士面對在上季附加賽淘汰他們的灰熊，一開賽就靠柯瑞強大火力取得領先優勢，打完上半場，勇士55比45領先，光在上半場，柯瑞就有投14中7，含三分球投9中4，獨拿22分、4助攻的神勇表現，看來他真的很想把勝利留住。

可惜下半場勇士失誤連連，尤其是卓雷蒙格林，還發生把球傳給對方的低級失誤，讓灰熊趁機靠著莫蘭特的火力追上，甚至取得3分超前，幸好達米安李及時投進追平三分球，正規賽還剩2.1秒，勇士連忙喊出暫停，雙方98比98平手。

暫停過後，柯瑞執行最後一擊不進，比賽進入延長，末節得分掛蛋的柯瑞，延長賽仍然熄火，勇士僅靠達米恩李投進1顆三分球，反觀灰熊接連投進3球，打到最後11秒，落後3分的勇士只能三分出手，結果達米安李出手沒進宣告落敗。

末節之後完全消失的柯瑞，除拿36分，另有8助攻、7籃板，威金斯16分，達米恩李14分，勇士全場發生誇張22失誤，其中普爾6失誤，柯瑞與格林各有5失誤；灰熊以莫蘭特30分最高，貝恩19分，傑倫傑克生15分、8籃板，亞當斯12分。