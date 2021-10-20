烈嶼鄉大膽島 。（金門縣文化局提供）

2019。（作者提供）

Bernard Bordenave(包德納)。（金門縣文化局提供）

Ladies Chatting。（金門縣文化局提供）

《醉影金門》匯集台灣老中青三代攝影家共同勾勒金門印象。（金門縣文化局提供）

2006。（作者提供）

莊靈。（金門縣文化局提供）

金門-和平以後。（金門縣文化局提供）

因國共內戰及兩岸對峙，金門曾實施戒嚴長達43年、戰地政務實驗36年，生活中許多權利、事物受到限制，例如拍照、籃球、通信等，這些可能洩漏軍機或偷渡的工具，在金門人生活與記憶被迫「缺席」，雖是遺憾，但也是文學與藝術創作泉源，金門出身的教授、詩人、藝術家張國治成長的經驗，促使他在耳順之齡，以文藝復興使命感，回鄉催生《醉影金門》主題攝影暨文件展，以另類形式彌補生命中的缺席。

早年金門鄉親對外交通仰賴軍方，許多人都有搭乘海軍運輸艦的經驗，張國治表示，艦上汽油桶、各種物資與人員擠在一起，視覺、嗅覺、聽覺與味覺交互作用，當時因軍管且貧窮沒有相機，只能用速寫來記錄，若有相機，他一定可拍出很棒的照片；小時候在家族祠堂上課也沒有留下照片，但直到他近年看到徐宗懋整理金門基督教會牧師在祠堂上課照片，消失的記憶立刻被喚醒；所以，攝影不僅在記錄、發現，也是評價事物的媒介，這次策展他特地選擇影像、文字、口述、書信和手稿並陳，透過不同載體共同建構近一甲子的金門記憶與容顏。

《醉影金門》匯集老中青三代，參展者包括現年91高齡，曾任外交部攝影官40年的許捷芳，他見證本國外交史，也紀錄1965年左右外賓至金門參訪的珍貴影像；服役時擔任醫官並親歷823砲戰的前輩攝影家黃伯驥，用口述記錄戰火下的金門；花崗石醫院院長趙善燦少將的女兒趙孝萱，提供父親留下的金門醫療工作的文章；知名攝影家莊靈提供大哥莊申於金門服役期間，與父親莊嚴（曾任故宮博物院副院長）及臺大教授臺靜農討論發現漢磚的書信；張國治高一時用租借相機所拍攝的第一卷底片，將首度展出；攝影文物收藏家陳祐明展出典藏的金門影像作品，其他還包括顏明邦、蔡文祥、包德納 (Bernard Bordenave)、江思賢、徐欽敏、張哲榕、黃子明等影像創作者，分別用不同視角與觀點，呈現他們眼中的金門。

張國治以帶有詩意的《醉影金門》為展覽定名，凸顯金門酒香遠近馳名，策展團隊包括金門女婿、北科大助理教授吳宇凡、臺藝大副教授姜麗華、台灣攝影博物館文化學會前理事長洪世聰等人，近百件攝影作品依其脈絡，分為「戰史蹤跡迷」、「浯洲吾民樣」、「藝憶人文風」三主題，首展自10／23至11／3日在金門登場，另安排12／1至12／12，在新北市中和「八二三紀念公園」的國立臺灣圖書館4樓雙和藝廊展出；兩地展覽期間配合舉辦座談，金門場當天講座主題為「捕捉那暗室中晃動的影像─從《醉影金門》看攝影檔案的徵集、整理與脈絡建構」，在雙和藝廊參展者將分享視窗下的金門經驗。