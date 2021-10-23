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NETS IN FRONT. pic.twitter.com/GXi2hT0MK0 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) October 23 2021

雖然籃網當家球星杜蘭特貢獻29分、15籃板及12助攻的誇張大三元數據，但籃網取得新球季首勝，還是靠著老將艾卓吉，因為艾卓吉讀秒階段連取5分幫助籃網逆轉局面，籃網最後以114比109氣走地主七六人，新球季第1勝終於到手。

籃網整場比賽幾乎都處落後，甚至末節還一度落後到10分，幸好杜蘭特、哈登兩大球星幫助籃網追上，更靠艾卓吉最後48.2秒關鍵三分打，首次取得109比108超前，隨後艾卓吉又是兩罰俱中，個人連拿5分，成功幫助籃網上演逆轉秀。

除了杜蘭特大三元演出，艾卓吉替補攻下全隊次高的23分，看來他的心臟問題早已消逝，哈登也有20分、8助攻與7籃板，喬哈里斯14分，米爾斯11分，看來確定少了厄文(拒打疫苗)的籃網，已經慢慢找到他們原本應有的贏球方式。

至於七六人以托必亞斯哈里斯、塞斯柯瑞各拿23分最高，賽前溫情喊話要求費城球迷跟他一起支持班西蒙斯的恩比德，則拿19分、8籃板、4助攻與4火鍋，馬克塞15分，寇克馬茲10分，看來七六人必須趕緊解決班西蒙斯出走鬧劇了。