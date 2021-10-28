美股消息面：

1.美國9月耐久財訂單月減0.4%，市場預期為月減1.1%。扣除運輸項目的耐久財訂單月增0.4%，符合市場預期。扣除國防項目的耐久財訂單月減2%。扣除飛機的非國防資本財訂單月增0.8%，優於市場預期的月增0.5%。

2.美國商務部公布，9月商品貿易逆差擴大9.2%，為963億美元。商品出口月減4.7%，進口月增0.5%。9月批發庫存增加1.1%，零售庫存減少0.2%，主要因汽車經銷商庫存大減2.4%。

3.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加426.7萬桶，遠超出市場預期的增加191.4萬桶。汽油庫存減少199.4萬桶，高於市場預期的減少186.2萬桶。餾分油庫存減少43.2萬桶，遠少於市場預期的減少231.1萬桶。上周美國煉廠產能利用率上升0.4個百分點，原油進口量增加70.2萬桶/日。

4.美國原油庫存意外大增，以及伊朗可能重返核子談判，受此影響，周三紐約期油價格大跌1.99美元或2.4%，為每桶82.66美元。倫敦布蘭特期油跌1.82美元或2.1%，收在每桶84.58美元。

5.美國債息回落加上美元走軟帶動金價反彈，但美股近來表現強勁，使金價漲幅受抑，周三紐約期金收漲5.4美元或0.3%，為每盎司1798.8美元，仍未收復1800美元大關。