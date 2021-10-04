陳德容和李康生在《山中森林》有不少對手戲。（陳俊吉攝）

台片《山中森林》4日舉辦殺青酒會，導演姜寧率領主演李康生、陳德容出席，飾演黑道老大的李康生提到有場他把陳德容塞到床下的戲碼，因為還要換鏡位拍攝，前前後後大概拍了20次，陳德容還有一回不小心傷到頭，敬業的她擔心會影響到拍攝進度，就沒當場說出來，所有人聽到後都相當震驚。而2人也即將在月底飛往大陸拍戲。

被問及電影中最印象深刻的橋段，李康生分享有場戲因為李千那要來找他，他便抱起喝醉的陳德容藏在床底下，導演姜寧說是想要跟李康生代表作之一的《愛情萬歲》致敬，李康生體地說因為陳德容很輕，自己下戲後沒腿軟只有稍微手軟，反而害怕會弄傷對方，陳德容也說確實很怕會被敲到頭，有一次她真的剛好沒躺到枕頭上，所以頭不慎撞到地板，幸好沒有太嚴重。

該片成本超過3500萬，但因拍攝期間在今年4月到9月，恰巧碰上台灣疫情最嚴重時，可說是困難重重。導演姜寧透露整部片動員超過500名臨演，「真的非常感謝大家的幫忙和支持，雖然是幫派電影，但主要是講來相挺這件事」，歌手黃大煒今也現身，導演姜寧說「覺得他那首〈讓每個人都心碎〉，很符合李康生的心境，他在片中讓每個女人都心碎」，至於是否要邀請黃大煒為電影製作主題曲，導演姜寧則回「99.99％會合作」。電影預計明年暑假上映。