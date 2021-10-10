即將離開政治舞台的德國總理梅克爾（Angela Merkel），今天在告別之旅中訪問以色列，最後一次以總理身分踏上這個她執政16年來培養友好關係的猶太國家。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）已經表示，他將和梅克爾討論「區域面臨的種種威脅和挑戰」，尤其是伊朗核議題以及維持以色列「各項領域的實力」。

這是梅克爾第8次、也是最後一次以總理身分訪問以色列。

以色列外交部表示，梅克爾昨天深夜落地。

而67歲、踏入政壇前是一名物理學家的她，這次將接受海法（Haifa）以色列理工學院（Technion－Israel Institute of Technology）頒發榮譽博士學位。

以色列總理辦公室說，梅克爾也將參觀猶太人大屠殺紀念館（Yad Vashem）、會見以色列科技領袖。

梅克爾政府推動以「兩國方案」（two-state solution）來解決以色列和巴勒斯坦衝突。但她強調，以色列的安全是德國外交政策的一大優先要務。

梅克爾所屬的基督教民主黨（CDU）在上個月的大選表現不佳，中間偏左的社會民主黨（SPD）似乎將領導新的聯合政府。籌組新政府的協商工作目前仍在進行。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1101010