中市新冠疫苗總接種人次為238萬6688人次，劑次人口比84.69。衛生局16日表示，台中新冠疫苗第一劑接種人數為176萬8970人，全人口涵蓋率為62.81％；完成第二劑接種人數為61萬7781人，涵蓋率為21.93％。

台中市衛生局指出，「1922預約平台」第11期預約平台開放對象，包括BNT疫苗第1劑、AZ疫苗第2劑，規劃在10月15日、10月18日至10月21日共5天，於40個快打站施打。

衛生局說，第12期預約平台開放對象第一階段是BNT疫苗第1劑的30歲以上民眾；AZ疫苗第2劑部分，是在7月30日前已接種第1劑的38歲以上民眾；Moderna疫苗第2劑部分，是7月16日前已接種第1劑的55歲以上民眾。接種日期為10月22日至10月27日。

第二階段是BNT疫苗第1劑：23歲以上民眾；AZ疫苗第2劑：7月30日前已接種第1劑的18歲以上民眾及7月31日至8月6日已接種第1劑的45歲以上民眾；Moderna疫苗第2劑是7月16日前已接種第1劑的18歲以上民眾。施打日期分別為，BNT第1劑是10月28日至10月31日；AZ及莫德納疫苗第2劑是10月28日至11月3日。