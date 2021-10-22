德國大選結束近一個月後，社會民主黨、綠黨和自由民主黨今天宣布展開聯合政府談判，最快12月可選出新總理並成立新政府。

德國9月26日國會大選，拿下最高票的社會民主黨（SPD）今天與綠黨、自由民主黨（FDP）宣布將在下週正式展開談判，確認接下來4年的政策走向。預計11月底前可完成聯合執政協議的談判，並協調出各部會首長人選。

如果進展順利，新國會可望在12月的第2週開會，選出社民黨候選人蕭茲（Olaf Scholz）出任總理，他所領導的新政府也將隨之成立。

德國政府以往多半由一大黨和一小黨組成。但這次大選社民黨得票率僅26%，為取得過半席位，被迫與兩小黨合作，預期德國將出現史上第一次3黨聯合政府。

社民黨、綠黨、自民黨3黨代表的顏色分別為紅、綠、黃，德國政壇又稱這樣的聯合政府為紅綠燈聯盟。

新政府上任前，德國政府將繼續由現任總理梅克爾（Angela Merkel）領導。梅克爾在位已16年，任期與領導東西德統一的前總理柯爾（Helmut Kohl）幾乎一樣長。

不過，從1982年至1998年執政的柯爾，前後一共在位5870天。蕭茲如果順利在12月中接下梅克爾的棒子，她在位的時間將比柯爾少幾天，成為德國二戰後任期第二久的總理。