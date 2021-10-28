第12輪第二階段原定昨中午截止，中央流行疫情指揮中心昨天傍晚再度宣布加開AZ及BNT預約名額，共有24.8萬人符合資格。指揮中心發言人莊人祥表示，截至今天中午BNT名額僅剩不到3萬，AZ部分剩3萬多，本輪應該不會再加開名額。
指揮中心統計，本次加開截至今天下午1點，共7萬503人預約AZ，4萬763人預約BNT。莊人祥表示，目前AZ名額剩3萬多，BNT名額僅剩不到3萬，在各縣市政府未加開量能之下，第12輪應該不會再加開，預計到此截止。
但各縣市剩餘名額不均，民眾反映看得到卻約不到。莊人祥表示，部分縣市本來量能就比較緊，我們事先有跟各縣市溝通，沒有再多開量能，有些縣市可能就不夠；民眾如果還沒有預約到，第13輪開放時仍會符合資格，都可以再預約。
另外有民眾反映，符合BNT預約資格，上網預約卻顯示不符資格。莊人祥說明，昨天加開部分是針對「新登記」的對象，共16.7萬人，如果是先前已符合資格者，昨天不會再度接到預約簡訊。
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