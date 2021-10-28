本周日就是萬聖節了，星座運勢網站「星座神婆」分享，12星座分別在萬聖節前擁有不同的好運，雙子座、獅子座、射手座桃花運旺，摩羯座、處女座、天秤座學習運旺，金牛座、天蠍座、巨蟹座財運旺，白羊座、雙魚座、水瓶座事業運旺。

▍桃花運旺：雙子座、獅子座、射手座

雙子座、獅子座、射手座在月底萬聖節之前魅力大增，能認識許多新朋友，其中會有許多條件不錯的人，還會遇見令你心動的對象，如果想要博取對方的好感，可以找機會展現自己的專業能力，認真的模樣會讓對方傾心。有伴的人這個月可以安排和對方父母見面，或是一起出去旅行，讓感情升溫，想要和舊愛復合的人也可以把握這個月的桃花運，成功機率比較大。

▍學習運旺：摩羯座、處女座、天秤座

摩羯座、處女座、天秤座月底前感受到自己的不足，想要更加進步，會花時間提升自我，工作上出現許多煩心事，讓你在休閒時間只想靜下來探索內心，喜歡療癒心靈層面的活動，像是閱讀、瑜伽、音樂會等，這些行程會讓你對生活有新的體悟。

▍財運旺：金牛座、天蠍座、巨蟹座

金牛座、天蠍座、巨蟹座月底前人際交往非常順利，人脈迅速擴張，能在社交活動中獲得有用的賺錢資訊，月底前有機會接受長輩的投資，過去若有埋在心中的計畫，月底前也將會遇到啟動計畫的好時機，尤其在投資領域會特別順利。不過月底要注意不要暴飲暴食，不該吃的就要忌口，以免引起身體病痛。

▍事業運旺：白羊座、雙魚座、水瓶座

白羊座、雙魚座、水瓶座這段時間非常有衝勁，能受到提拔，在職場上擔任重要角色，能提出許多有用的點子，迅速提升自己的評價。月底前可多參與進修、培訓等活動，能讓事業前景更光明，還能遇見志同道合的夥伴，為未來的職涯鋪路。