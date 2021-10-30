星座運勢網站「星座巫師」分析，雙魚座、巨蟹座、金牛座、天秤座面對感情總是三心二意，分手後依然對前任念念不忘，就算找到新歡，依然不懂得割捨對舊情人的感情，兩邊都想討好，因此陷入兩難。

▍1.雙魚座

雙魚座性格浪漫多情，對戀愛有許多幻想，期待談一場轟轟烈烈的戀愛，如果在戀人身上無法獲得滿足，他們就會開始物色新的對象，期待新的戀情能符合他對愛情的期待，不過分手後他們無法完全割捨前任，尤其是對方裝可憐的時候，他又會開始回憶過去的甜蜜回憶，最後對現任和前任都抱有感情，陷入兩難。

▍2.巨蟹座

巨蟹座很細心，待人溫柔體貼，不過他們太感性了，尤其在面對愛情時會徹底失去理智，變得優柔寡斷，就算分手了依然難以忘記對方曾經的好，雖然在展開新戀情後會把重心放在現任身上，但是只要前任主動聯繫，他們就會陷入猶豫，兩邊對他們來說都充滿吸引力，完全不懂得果斷割捨。

▍3.金牛座

金牛座平常穩重又老實，不過他們非常念舊，在感情中尤其如此，分手後依然對舊情人念念不忘，就算有了新歡，依然停止不了思念，甚至常常會睹物思人，雖然他們不會做出背叛和出軌的行為，但就是無法控制想念的心情。

▍4.天秤座

天秤座原本就有選擇困難症，面對愛情時這個狀況尤其明顯，他們分手後依然無法割捨對方，對每任舊情人都還抱有感情，就算現在有交往對象，依然會和前任糾纏不清，兩邊都想要維持關係，既想和現任甜蜜談戀愛，又想討好舊情人，他們完全捨不得放下曾經愛過的人，把自己困在感情難題中，感到痛苦卻不願改變自己的做法。