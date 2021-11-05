11月5日將迎來天蠍座新月，天蠍座新月是一個非常適合整理我們內心情感的好時機。命理網站「靈匣網」指出，金牛座、雙子座、處女座、魔羯座的人在新月能力的加持下，在年底前能順利脫單。

▍金牛座

雖然今年在感情方面的感情起伏較大，並沒有預期中的那麼穩定，不過好在天蠍座新月之後，你的桃花將迎來大反轉，屬於你的高質量桃花盛開月份即將到來。越到年底，你的愛情機遇越好。你大可不必因為之前的不順利而選擇降低擇偶標準，更不要心急，越能等待越會有不錯的桃花為你綻放。

▍雙子座

一直以來在感情裡，你都把自己包裹得太好，不敢輕易付出真心，也容易對感情感到迷茫，其實這一切都源於你沒有遇到那個對的人。此次的新月會給你送來桃花上的好訊息，你在長輩面前的喜愛度會急速攀升，在家庭聚會，或是去朋友家走動時，容易被長輩介紹合適的對象，大方表現才不會錯過幸福哦！

▍處女座

新月過後，你的異性緣會上升，異性桃花不請自來，有機會體會到怦然心動的感覺，或者是沒有一絲絲準備，愛情就從天而降的喜悅。年底可多特別留意能助你一臂之力的貴人，其中能與你情投意合的年長異性對你幫助最大，也易擦出愛情火花。但不要要求過多、標準太高，小心錯過有緣人。

▍魔羯座

天蠍座新月會讓你的感情出現一些變動，值得慶幸的是這個變動是好的方向，它會讓你有更多的機會結識新朋友，讓周圍的人看到你的閃光點。在這段時間裡，你對異性的吸引力急劇攀升，如果能放開自己，在穿衣打扮上多下功夫，就不用擔心沒人追求。只要不被過往認知和他人誤導，年底你脫單的幾率會很高。