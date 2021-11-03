有的人職業運勢特別好，只要自己稍微努力就能有所成就，薪水和職位都有很好的提升。命理網站「靈匣網」指出，生肖蛇、馬、雞、猴、鼠的人在今年年底工作運勢更是一飛衝天，財源滾滾來。

生肖蛇

屬蛇人性格冷靜而又固執，喜歡獨來獨往，認為自己做什麼都是對的。其實也因為這樣，使得事業方面受到了很大的影響，尤其是在年輕的時候，走了較多彎路。但是他們在2021年底，將有吉星入命，為其催旺事業運勢，有升職加薪之喜，職位和薪水都會有很大的提升。

生肖馬

屬馬人2021年害太歲，運勢多多少少受到一些影響，但最主要還是體現在今年的上半年，但在年底時一切都將會好轉，尤其是事業會有很大的改善和提升。今年年底，在職人員能夠如願得到上司的認可，並且加以提拔，升遷很快，再加上貴人相助，使得他們在職場中如魚得水，並且有著豐厚的回報。

生肖雞

屬雞人2021年與流年太歲相合，能夠得到太歲的庇佑和支援，又能起到防範小人的作用，運勢自然不錯，做事也相對順利，沒有太多坎坷。他們在今年年底，更是好運相伴，貴人相助無論從事哪個行業，都可以得到領導的大力支援和幫助，升職很快，而且所得收益也不少。

生肖猴

屬猴人聰明伶俐，領導能力一流，具有超強的領導才能。不管從事哪個職業，做什麼工作，都可以通過自己的努力做得很好。他們在今年年底職業運勢特別好，就算先前遇到的諸多問題，也可以在年底得到很好的解決，很是有利於職場發展，如果利用好這些機會，相信會有不錯的回報。

生肖鼠

屬鼠人2021年也跟流年太歲呈相合，運勢自然很好，無論是職場還是生活，都非常順利，沒有多少煩心事。他們在今年年底，更是得吉星庇佑，職位得到很大的提升，薪水翻倍。原本就特別努力上進的他們，再有好運氣助力，自然可以將自己的潛力發揮出來，取得較大的成就，日子也越過越富裕。