南投仁愛國中小客車自撞翻覆 4人受困獲救送醫 12:432021/11/11 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 仁愛國中旁小客車自撞，4人受傷。（民眾提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 仁愛國中旁小客車自撞，4人受傷。（民眾提供／廖志晃南投傳真） 南投縣消防局上午10點51 獲報，仁愛鄉仁愛國中旁，小客車疑似自撞翻覆有4人受傷，2人受困車內，消防局派遣仁愛、埔里、中心碑分隊人車，由隊員楊文富帶隊前往搶救，並通報仁愛衛生所及110。 受傷2人已由仁愛消防分隊救護車，送往台中榮總埔里分院，另2人由搶救人員脫困，也已送醫急救。 瑪莎拉蒂主嫌送辦 是食品業小開 台中大智路打通最後一哩路 市府優化台中車站周邊道路、人車更順暢 #仁愛國中 #小客車 #自撞 #4人受傷 #2人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投市長選戰國民黨4人角逐 12月下旬進行民調 09:542021/11/11 政治 東華女大生校內騎車失控自摔 臟器外露送醫不治 11:162021/11/11 社會 在台中開車千萬別做2件事 醫揭恐怖經驗 11:242021/11/11 生活 陽台飛入可愛小鸚鵡 2隻喵星人虎視眈眈他急上網求助 11:322021/11/11 社會 瑪莎拉蒂3惡徒爆打男大生 政壇「豐原人」怒了：絕對要讓案情水落石出 09:362021/11/11 政治 瑪莎拉蒂3煞當街爆打男大生 中檢訊後全聲押 05:142021/11/11 社會 瑪莎拉蒂富少毆人警方認錯 分局長記過 偵查隊長、所長調職 11:132021/11/11 社會 先是王必勝後是陳時中 媒體人疑：指揮中心內部「開戰」了？ 09:462021/11/11 政治 男大生「鬼切」遭爆打昏迷 網民暴動：擦撞就可以打人？ 08:542021/11/11 社會 瑪莎拉蒂富少毆昏大學生警方作為惹議 市警局長親上火線道歉 10:272021/11/11 社會 雙11瘋下單 康健人壽推網路投保好康活動 04:102021/11/11 產業特刊 社會熱門新聞 瑪莎拉蒂富少毆人警方認錯 分局長記過 偵查隊長、所長調職 - 社會 富二代暴打男大生 父親淚崩致歉：瑪莎拉蒂是中古分期、與兒疏離接電話才知出事 - 社會 瑪莎惡徒父母跪求道歉遭拒 宋母：我兒事發也道歉為何不放過他 - 社會 彰化食品小開暴打男大生重傷 富商爸上午將出面道歉 - 社會 直播》瑪莎拉蒂富少爸媽抵台中榮總 淚崩下跪求見宋媽媽 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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