仁愛國中旁小客車自撞，4人受傷。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

南投縣消防局上午10點51 獲報，仁愛鄉仁愛國中旁，小客車疑似自撞翻覆有4人受傷，2人受困車內，消防局派遣仁愛、埔里、中心碑分隊人車，由隊員楊文富帶隊前往搶救，並通報仁愛衛生所及110。

受傷2人已由仁愛消防分隊救護車，送往台中榮總埔里分院，另2人由搶救人員脫困，也已送醫急救。