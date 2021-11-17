北市士林區15日10時40分，中正路、延平北路口發生一起砂石車與機車碰撞交通事故，造成祖孫2人被捲入車底傷重不治。警方表示，士林區中正、延平北路口是新北市三重、蘆洲區進入台北市重要聯絡要道，上下班車流量大且大型車多，機車族與大型車爭道或不依號誌行駛，極易因忽略安全距離造成擦撞交通事故。

士林分局為加強防制大型車事故，自2021年起至11月15日，已取締大型車交通違規計186件，較去年同期增加20件，今年年大型車交通事故211件，與去年年1月至11月15日止235件相比，已明顯下降24件。

為避免憾事再度發生，本分局已規劃取締大型車違規專案，針對中正、延平北路口等易肇事路口，加強取締大型車違規；另針對路口車流分流及不合理交通工程，積極與交通權責單位研議改進，藉以強化改善社子地區交通用路環境。

士林分局呼籲駕駛朋友，大型車應注意速控觀念，切勿超速及違規行駛；機車族應遠離大型車勿進入其視覺死角，並隨時保持防禦駕駛及行車安全距離，才能遠離交通事故傷害。