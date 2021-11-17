許多民眾17日在台北花博接種站施第14輪打AZ疫苗，一位醫護人員引導民眾就位。（張鎧乙攝）

一位民眾17日在台北花博接種站施打AZ疫苗，神情顯得痛苦。（張鎧乙攝）

考量國際許多國家入境政策已經將完整接種疫苗列為入境主要條件，以及加速國內兩劑疫苗覆蓋率，中央流行疫情指揮中心宣布縮短第二劑疫苗間隔時間，18歲以上民眾接種AZ間隔縮短至8周以上、莫德納4周以上、BNT4周以上。

發言人莊人祥表示，目前針對18歲以上要調整現行間隔，18歲以上打AZ至少8周以上，莫德納至少4周，BNT疫苗至少間隔4周以上，收到符合資格者，就可以開始預約，除了預約系統外，也可以到地方政府指定的醫療院所查看進行第二劑的接種。

為何要呼籲民眾儘速完成第二劑接種？莊人祥說，因為其他國家入境政策逐漸完成要求兩劑記苗接種，並列為主要條件，為利民眾出國需求，因此鼓勵年輕族群儘早接種。

莊人祥強調，若國內兩劑疫苗覆蓋率超過六成以上，可作為國內防疫措施調整放寬之評估標準，有助於逐步恢復正常生活。至於高端疫苗不再調整之列，原本就是間隔4周。

莊人祥說，有聽到民眾形容接種莫德納與BNT第二劑後，就像是被「飛機撞到」，但目前看到年長者接種後症狀都比較輕微，呼籲若是身體狀況穩定，請按照時間接種。

指揮中心提醒，符合第二劑疫苗接種間隔的民眾，可透過「COVID-19公費疫苗預約平臺」進行意願登記，於符合預約資格或收到簡訊提醒即可預約接種，或可至地方政府衛生局指定或安排之合約醫療院所或衛生所(可至地方政府衛生局網頁查詢)，進行第二劑接種。