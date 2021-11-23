由於歐洲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急遽升溫，美國國務院今天敦促國人勿前往德國和丹麥。

國務院對這兩國發出最高的第4級警示，「指出該國COVID-19程度非常高」。

國務院也警告可能前往丹麥的旅客，有些限制措施會影響美國公民進入丹麥。

法新社報導，歐洲再度成為疫情重災區，主因一些國家施打疫苗作業進度遲緩，加上高傳染力的Delta變異株傳播，以及天氣變冷，民眾轉待在室內的時間變長。

德國是歐盟人口最多的國家，完整疫苗施打率僅68%。

德國敦促所有成人在接種完第2劑的6個月後施打追加劑，以免疫苗效力減退。

即將卸任的德國總理梅克爾（Angela Merkel）警告，國內目前採行的COVID-19限制措施「還不夠」，包括禁止未接種民眾出入某些公共場所等。

德國某些疫情最嚴重的地區，在加護病房很快爆滿情況下，已經下令實施新的封鎖措施，包括關閉耶誕市集。