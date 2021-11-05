情侶交往時一定會吵架，但都需要經過磨合，兩人才會越來越合適，但有的人卻不願將不滿告知伴侶，而是將問題深埋心中，最終成為分手導火線。《搜狐網》近日分享3個交往時，喜歡在心中幫伴侶打分數的星座，而不是及時與對方溝通問題，當他們受不了提分手時，總是讓伴侶覺得莫名其妙。

1.天秤座

天秤座非常重視公平性，雖然在交往的過程中，他們會展現出包容的一面，但付出絕不可能是單方面的，因此他們會暗自在心中衡量，假若覺得自己為對方忍讓很多步，但另一半依舊是我行我素，他們就會選擇放手，並不是他們不重視感情，而是水瓶座在感情中很理智，當他們覺得自己付出又得不到回報，相處時感受到被不平等對待時，他們就會果斷提分手，讓伴侶也不知道自己做錯什麼。

2.雙魚座

雙魚座非常愛幻想，認為自己的愛情故事，就應該要像童話故事一樣美好，但現實是殘酷的，理想與現實往往差很多，也讓他們漸漸對愛情產生幻滅，由於雙魚座談戀愛時很認真，甚至願意為了愛人付出所有，因此得不到滿意的感情時，就會使他們容易胡思亂想，覺得伴侶態度有些變化，雙魚座就會開始腦補，覺得對方不再愛自己，因此與伴侶提分手，但對方根本不知道問題出在哪，建議雙魚座要先調整心態，並且時常與伴侶溝通。

3.摩羯座

摩羯座是深思熟慮的人，把感情看得非常重要，他們不會因為一時衝動，就浪費自己的人生去與沒結果的人談戀愛，因此在感情中會想很多，考慮雙方適不適合繼續走下去；兩人感情能否開花結果，甚至會給這段感情下定論，但這些想法他們完全不會告訴另一半，直到他們覺得雙方差異太大，不適合繼續交往時，就會提出分手，也不給另一半改變的機會，因此分手時總是給人很突然的感覺，但實際上摩羯座已經想很久了。