星座運勢網站「星座巫師」分析，白羊座、金牛座、處女座的人分手非常狠心，完全不留情面，甚至會說出傷人的話，與過去交往時判若兩人。

▍1.白羊座

白羊座談戀愛時很熱情，會花許多時間和精力在另一半的身上，把戀人當成自己的全世界，不過他們分手時非常果斷，甚至能做到完全不留情面，一旦決定分手，他們會迅速轉換態度，讓對方措手不及。白羊座很重視自己的另一半，只要戀人關係結束，他們就覺得不再需要花心思照顧對方，恨不得與對方即刻畫清界線，不再聯繫。

▍2.金牛座

金牛座在談戀愛的時候願意為了對方改變自己，原本是一個愛面子、固執、堅持己見的人，卻會為了戀人變得柔軟，配合對方的想法，甚至把尊嚴放在一邊，只要能讓這段感情順利走下去，他能放下自己的原則。不過一旦分手，金牛座會立刻恢復本性，不但愛面子，還非常自我，不再在乎對方的感受，讓人懷疑他是不是被換了靈魂，前後差異過大。

▍3.處女座

處女座心思細膩，雖然對伴侶的要求很高，但對待另一半其實非常溫柔，也很願意花心思照顧對方，無時無刻關心對方的感受，非常在乎戀人的想法，不過兩人一旦分手，處女座就會開啟陰陽怪氣模式，故意說出傷人的話，每句話好像帶刺一般刺進對方的心理，完全不顧往日的感情。