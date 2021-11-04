有些人精明能幹，做什麼事情都得心應手，強大到讓人羨慕，唯獨對戀愛卻沒有天分。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，工作中的他們，似乎沒有什麼辦不到的事情，面對感情卻容易喪失理智，傻得讓人心疼。

天蠍座：

天蠍座的人做事情精明能幹，如果他們下定決心堅持努力，這世界似乎沒有他們辦不到的事情，而且能做出一番優異的成績，強大到讓人稱羨。唯獨在感情之中，因為太過看重，失去了平常心，就容易喪失理智，戀愛談得一敗塗地，可以說愛情是天蠍座一生中最大的軟肋。

金牛座：

金牛座個性低調，不愛聲張，在人群中相當不起眼，不過他們內心強大，有著超乎常人的理性，因此不容易投入在感情之中。但是這不代表金牛座不重視感情，相反的，因為太過在意，所以只有認定了，才會陷入偏執模式，並且付出一切去守護自己的愛情。不過一旦感情失敗，對金牛座來說無疑是晴天霹靂，並且久久難以釋懷。

白羊座：

白羊座個性堅毅、開朗外向，就算是面對困難也不退卻，似乎沒什麼事情可以打倒他們，唯獨在感情中卻傻得讓人心疼，因為直率的白羊座對於感情總是百分百的付出，很容易輕信對方，尤其是自己喜歡的人，更是沒有半點防備心。白羊座吃過的虧、受過的傷，百分之八十都是「真愛」給的，但他們不解，為何自己總是遇不到對的人，經常以真心換絕情。