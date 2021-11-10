A-Lin日前無預警撤下IG所有照片，僅留下全新造型圖，她10日宣布推出新單曲〈盡情旋轉〉，並預告時隔4年，將發行新專輯，已進入緊鑼密鼓的籌備階段。在新視覺上，A-Lin全部打掉重練，啟用全新創意、造型、妝髮和攝影團隊，打造時尚氣場，氣勢十足。

A-Lin拍攝前一天還興奮到失眠，更在拍攝當天，一看到照片成品，忍不住讚嘆：「今天我好美。」A-Lin現在比以前更有自信，在鏡頭前也更放鬆，拍完第一組照片，她看著手機裡的自拍照非常開心，還馬上傳給黃媽媽看，與家人分享，媽媽也第一時間回訊息說「很時髦、很有國際感」，A-Lin還被工作人員稱為有美國名媛模特兒金卡戴珊的氣場，獲封「大安區Kim」。

A-Lin雖然4年沒有發行專輯，但期間有許多來自各方邀約演唱影視主題曲、不同的音樂人合作，至今包含已發行和未發表的影視單曲至少有18首，再加上和不同音樂人合作6首合唱單曲，加起來高達有24首單曲，超過2張專輯的曲數，A-Lin歌聲仍不斷一直陪伴著大家，但也讓她驚覺說：「好像真的要加快新專輯的腳步了。」現在持續有創作靈感，把生活上的體悟皆寫下收錄在新專輯中。