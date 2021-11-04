有些人的個性直來直往，所有情緒都寫在臉上，從來不會隱藏；也有些人比較內斂，甚至很會忍耐、隱藏，為人處事非常圓滑。命理網站「星座上上籤」發文，點名雙魚座、處女座和雙子座的人，他們非常會隱藏自己，就算心情再不好、遇到再不喜歡的人，也總是可以笑臉迎人，和對方和諧相處。

第三名：雙魚座

雙魚座內心非常敏感，也很缺乏安全感，所以總是會習慣性地去迎合別人，希望可以得到別人的認可，有時候甚至可以為此說出違心的話，或做出不想做的事情，久而久之「說謊」就變成他們固定的生活模式，難以再改回來。

第二名：處女座

處女座常常把自己的真實想法藏起來，展現出來的都是別人想要看到的模樣，就算他們面對再不喜歡的人，依舊可以和對方相談甚歡，如果有人得罪他們，他們表面上雖然雲淡風輕，其實早就在內心把對方寫進黑名單當中。

第一名：雙子座

雙子座非常擅長察言觀色，為人處事十分圓滑，他們情商很高，總是把真實的自己隱藏起來，表面上一副樂觀活潑、好相處的樣子，其實全都是他們演出來的，雙子座很懂人心，能夠按照別人想要的方式和對方相處、說出對方想聽的話。