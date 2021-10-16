「News Week」15日報導，擁有百萬粉絲的荷蘭女部落客梅傑(Rianne Meijer)，近日看到自己和男友先前的合照，出現在大陸電視劇之中；但讓人哭笑不得的是，照片裡的自己慘遭P掉，而換上劇中女主角的臉。

IG上擁有超過100萬粉絲的梅傑，2019年在IG上大曬自己與男友艾提亞(Roy Atiya)的恩愛照。兩人已於2020年正式訂婚。

照片中，這對佳偶於琉森湖（Lake Lucerne）前微笑，帖子的標籤顯示是在瑞士维茨瑙(Vitznau)公園酒店所拍攝。梅傑還寫道「生日快樂！」，放閃程度讓粉絲不得不戴上墨鏡。

然而，近日有粉絲私訊她，表示在一部大陸電視劇中看到這張照片，還將劇中出現這張照片的片段寄給她。在劇中，她和男友的合照被加上相框，不過自己的臉卻被換成劇中女主角的臉。

梅傑14日在TikTok發布一段影片。影片中的背景是原本她和男友的合照；她說到，「還記得這張照片嗎？這是我前陣子貼出的和與男友合照」。

隨後鏡頭拉到大陸電視劇，劇中2位女演員正在聊天；其中1位女演員說到：「我可以想像的到，跟他在一起的每一分、每一秒」。當女演員若有所思的看向櫃檯上的相框，相框中的照片就是梅傑2019年與男友拍的照片，但梅傑慘遭「變臉」。

梅傑笑喊，「那時誰，這怎麼回事？這兩人看起來關係很好……我不知道……沒關係！」這段名為「網路真是有趣的地方」，點閱次數已超過200萬。

不過，她也大方的表示，這完全沒有關係，劇組已經向她道歉了。「節目的工作人員今早已經向我誠實的道歉；這一切都沒有關係，他們真的很甜心，讓我們哈哈大笑」。

底下網友則回應，「今天早上我在IG上收到這段影片，我馬上認出妳」；「兄弟，有這麼多情侶照可以用，為什麼他們要這樣做？」；「小心！他們偷了妳男人！」；「這已經違法了，姐，快去領賠償金」。

至於這部電視劇，據鄉民指出為倪珂欣、陳鶴一、張伊諾等人主演的青春校園網劇 《薄荷之夏》；改編自同名人氣校園漫畫，故事為返鄉學生遇上青梅竹馬，並與閨密度過重重難關，最後各自找到幸福的故事。