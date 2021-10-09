16歲選美少女染怪病 2年內光速衰老為50歲

據網路媒體「GMA NEWS ONLINE」報導，菲律賓1名16歲的少女，因為罹患罕見的遺傳性疾病早衰症，導致她迅速老化。曾參加選美比賽的她，短短2年內變得像50歲婦人，甚至看起來比她30多歲的親身母親還老。

Raizel Calago la joven de 16 años que aparenta tener 50 por cuenta de un raro trastorno que la hace envejecerhttps://t.co/CC1UdzYUuP — Noticiero Factual (@Noticiero) October 8 2021

卡拉戈（Raizel Calago）表示，由於外貌看起來較為成熟，她打14歲起就參加選美比賽。不過，有一天她留意到自己身上皮膚突然出現疹子，幾天後臉部、脖子、手臂與肚子開始出現皺紋，就像苦瓜的外皮一樣。

由於身上開始出現斑塊，而且又紅又癢，摸起來也很讓人痛苦。尋求醫師協助的卡拉戈，卻被診斷為昆蟲咬傷感染。醫師雖然開藥，但卻絲毫不見效。此外，她的身體開始出現歪斜，還有下背痛等問題。

由於外表快速的變化，人們都以為她已經50歲；甚至，部分人認為她36歲的母親比她還要年輕。她母親說道，「當他們說我女兒看起來比我大的時候，我感到很痛苦。有時，我會想像她長大後會多漂亮。她從小就是正妹；但現在她的臉與過去相去甚遠」。

自此，口罩、長褲與外套成為可拉戈的標準配備。她說，「人們問我為甚麼樣子衰老了，我沒有回答，我自己也不知道發生甚麼事。我不怪父母，他們也不知道。我總祈禱我會好起來，過去的皮膚與容貌能回來。如果這樣，我就可以和我朋友一起玩。我現在不行，因為我長得很可恥」。

在求助臨床內分泌學家後，醫生診斷為早衰症。「全球大概只有200個確診案例，病症包括皮膚起皺紋、老化，受到陽光照射的皮膚也會出現損傷，頭部也會明顯突出」。由於早衰症會導致其他疾病，顧需要進一步的健康檢查。「最常見的就是心臟病發作、心力衰竭、中風」。

雖然卡拉戈目前沒有心血管疾病；但醫生認為骨骼健康也非常重要。「我們想知道她骨密度是否有變化，畢竟早衰症患者很常出現骨質疏鬆症」。

當問及是否有機會重返青春時，醫師無奈地表示沒有辦法。「病症是不可逆的，唯一能做的就是治療甚至預防心血管與骨骼問題」。